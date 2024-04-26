"غير ملتزم" تنضم للمحتجين على حرب غزة في جامعة ميشيغان‎

قرر منظمو حركة "غير ملتزم" السياسية المناهضة لدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن القوي لحرب إسرائيل على حركة "حماس" إلى جامعة ميشيغان، الخميس، للانضمام إلى الطلاب المحتجين على الحرب.

واشتدت احتجاجات الطلاب في الولايات المتحدة على حرب غزة واتسع نطاقها خلال الأسبوع الماضي بعد أن اعتقلت الشرطة لأول مرة طلاباً في جامعة كولومبيا.

جاء ذلك بعد إقامة المحتجين "مخيمات تضامن" مع غزة في حرم جامعات من بينها ييل ونيويورك.

واستُدعيت الشرطة لعدة جامعات لاعتقال مئات من الطلاب المحتجين.

وقال منظمو حركة "غير ملتزم" إنهم سيسافرون إلى حرم جامعة ميشيغان في مدينة "آن أربور" ليجمعوا بين حركة سياسية تعطل أنشطة بايدن وتحشد مئات آلاف الأصوات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وحركة طلابية تجتذب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلفيات مختلفة.

وفاز بايدن بولاية ميشيغان بفارق يقل عن 3% في انتخابات عام 2020.