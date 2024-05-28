تعليق محادثات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران منذ وفاة رئيسي‎

أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنّ محادثاتها مع طهران عُلقت إثر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، بينما أشار تقرير آخر إلى أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصّب في الأشهر الأخيرة 30 مرة عن الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015.

يأتي ذلك في وقت "يتزايد القلق" بشأن نوايا إيران، حسبما أفاد المدير العام للوكالة رفاييل غروسي في وثيقة غير معدّة للنشر اطّلعت عليها وكالة "فرانس برس".

وأشارت الوثيقة إلى "تصريحات علنية جديدة في إيران بشأن القدرات التقنية للبلاد على إنتاج أسلحة نووية، وتغييرات محتملة في العقيدة النووية".

ولطالما نفت طهران رغبتها في الحصول على قنبلة نووية، غير أنّها باتت تملك كمية من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% تكفي لصنع 3 قنابل نووية في حال زادت نسبة تخصيبها إلى 90%، وفقاً للوكالة الأممية.

وكان غروسي قد طلب تحقيق "نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن" بعد زيارته إيران في بداية أيار/مايو لتخفيف حدّة التوترات التي تطغى على العلاقات.

وقال إن "الوضع الحالي غير مرضٍ أبداً. وصلنا تقريباً إلى طريق مسدود... ويجب أن يتغيّر ذلك"، معرباً عن أمله في "تحقيق تقدّم بحلول موعد انعقاد مجلس المحافظين في الوكالة المقرر الأسبوع المقبل في فيينا في النمسا".

ولكن في غضون ذلك، أدّت وفاة رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان في حادث تحطّم مروحية في 19 أيار/مايو، إلى تعقيد الأمور.

وقالت الوكالة في تقريرها إن طهران "أبلغتها أنّه بسبب ظروف استثنائية، ليس من المناسب مواصلة المفاوضات"، مشيرة إلى أنّه سيتم تحديد موعد جديد في وقت لاحق.

وبينما من المقرّر إجراء انتخابات رئاسية في إيران في 28 حزيران/يونيو، "أعاد (غروسي) التأكيد على دعوته الحكومة الجديدة" التي ستتشكل بعد الانتخابات لاستئناف التبادلات، وفقاً للتقرير.

يأتي ذلك في وقت سلّطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء في تقرير آخر، على زيادة التخصيب من جانب إيران.

وقالت إنّ المخزونات الإيرانية من اليورانيوم المخصّب بلغت 6201,3 كيلوغراماً في 11 أيار/ مايو مقارنة مع 5525,5 كيلوغراماً في شباط/فبراير، أي أكثر بثلاثين ضعفاً من الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي المبرم في العام 2015.

وكان من المفترض أن يتمّ تقييد أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية، بإشراف هذه الوكالة الأممية المسؤولة عن التحقّق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.

غير أنّ إيران حرّرت نفسها تدريجياً من الالتزامات التي تعهّدت بها في إطار الاتفاق النووي، وذلك رداً على انسحاب الولايات المتحدة منه في العام 2018 بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي هذه الأثناء، فشلت المناقشات الهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق في صيف العام 2022.