بايدن يؤكد دعم إدارته بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أن إدارته ستواصل تقديم الدعم لعملية بيع تركيا طائرات مقاتلة من طراز "إف-16".

جاء ذلك في كلمة خلال لقاء جمع الطرفين على هامش قمة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، ونقلته وكالة "الأناضول".

وأوضح البيان، أن أردوغان وبايدن "تناولا خلال اللقاء العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، خاصة في مجالي التجارة والأمن".

كما قدم بايدن، تعازيه لأردوغان، في ضحايا تفجير إسطنبول، الذي وقع الأحد في شارع تقسيم الشهير، وأدى لوقوع قتلى وجرحى.

ويأتي تأكيد بايدن على دعم إدارته لبيع تلك الطائرات إلى تركيا، بعدما قال أردوغان قبل أيام قليلة، إن مساعي أنقرة لاستكمال شراء مقاتلات إف-16، ستكون "أسهل بكثير" إذا ما أصبحت السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي في يد الجمهوريين.

وقال الرئيس التركي في تصريحات للصحفيين، في ختام زيارته إلى أوزبكستان، حيث شارك في قمة منظمة الدول التركية في مدينة سمرقند، الجمعة، إنه "بالتوازي مع هذه الانتخابات الأمريكية النصفية، تردنا حاليًا بعض الأخبار الإيجابية أيضًا ونحن نتابعها عن كثب".

وأوضح أن "الجمهوريين تقدموا في انتخابات مجلس النواب، وإذا نجحوا في حجز مقعدين أو ثلاثة أخرى بمجلس الشيوخ أيضًا، سيكون الأمر أسهل بالنسبة إلى تركيا".

وأعرب عن أمله في أن يكون الشهر المقبل "مليئا ببعض البُشرَيات لتطوير قضية مقاتلات إف-16 بشكل إيجابي أكثر".

وفشل الحزب الجمهوري في تحقيق نتائج مُرضية في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وفي آخر الضربات التي تلقاها الحزب بهذه الانتخابات، أفادت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، بأن كاري ليك المرشحة الجمهورية لمنصب حاكم ولاية أريزونا والمدعومة من دونالد ترامب، خسرت السباق أمام منافستها الديمقراطية كايتي هوبز.