حليف الأمس عدو اليوم.. السير كلارك يدعو للإطاحة بسوناك

دعا أحد الحلفاء السابقين لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى الإطاحة به، معتبرا أنه عقبة أمام حزب المحافظين، وفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية.

ووفقا لما نشرته الصحيفة، قال السير سايمون كلارك، حليف سوناك السابق في مجلس الوزراء، إنه يجب على المحافظين الإطاحة بسوناك" أو مواجهة "مذبحة" انتخابية تؤدي لا محالة إلى خسارة المواجهة مع حزب العمال المنافس، بقيادة كير ستارمر.

ويقول كلارك: "على الرغم من أن سوناك يتمتع بالعديد من الصفات المثيرة للإعجاب، إلا أنه لا يحصل على ما تحتاجه بريطانيا ولا يستمع إلى ما يريده الشعب البريطاني".

وأضاف كلارك: "الانقراض هو احتمال حقيقي للغاية بالنسبة لحزب المحافظين إذا قاده سوناك إلى الانتخابات العامة هذا العام".