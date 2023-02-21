أفغانستان .. انفجار قرب مزار للشيعة وسط كابول

والأسبوع الماضي، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بالنسخة الفارسية، أن قوات تابعة لحركة طالبان أغلقت مرقدا للشيعة في العاصمة كابول.

ونقلت بي بي سي عن مصادر قولها، إن موظفي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعين لطالبان أغلقوا بوابة مزار شيعي يعرف باسم "زيارة ساخي" في كابول.

وبحسب هذه المصادر، قال موظفو الوزارة إن المرقد يشهد "أعمالا شركية بما في ذلك تقبيل العلم"، كما قاموا بإجلاء الناس من موقع المرقد الشيعي وأغلقوا بواباته.