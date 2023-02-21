أفغانستان .. انفجار قرب مزار للشيعة وسط كابول
أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار هائل بالقرب من أحد المزارات البارزة للشيعة وسط العاصمة كابول.
ونقل موقع صحيفة "هشت صبح" الأفغانية المستقلة، نقلاً عن مصادر محلية، سماع دوي انفجار هائل في الساعة 10:40 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي في المنطقة الأمنية الثانية من العاصمة كابول".
وأظهرت لقطات فيديو متداولة تصاعد أعمدة الدخان من المنطقة.
وقالت وكالة أنباء "هرات نيوز" إن "دوي الانفجار وقع بالمنطقة الأمنية الثانية وقرب مرقد أبي الفضل العباس (أحد المزارات الدينية للشيعة في أفغانستان)".
ولم ترد حتى الآن معلومات عن طبيعة هذا الانفجار وعدد الضحايا.
والأسبوع الماضي، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بالنسخة الفارسية، أن قوات تابعة لحركة طالبان أغلقت مرقدا للشيعة في العاصمة كابول.
ونقلت بي بي سي عن مصادر قولها، إن موظفي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعين لطالبان أغلقوا بوابة مزار شيعي يعرف باسم "زيارة ساخي" في كابول.
وبحسب هذه المصادر، قال موظفو الوزارة إن المرقد يشهد "أعمالا شركية بما في ذلك تقبيل العلم"، كما قاموا بإجلاء الناس من موقع المرقد الشيعي وأغلقوا بواباته.