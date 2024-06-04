استباقاً لصعود اليمين المتطرف.. رسالة من الفاتيكان للناخب الأوروبي

وجه الفاتيكان رسالة إلى الناخبين الأوروبيين، الاثنين، قبل انطلاق انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة نهاية الأسبوع والتي يتوقع أن تشهد صعوداً للأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة.

وحضّ الكاردينال الكندي مايكل تشيرني الذي يرأس إدارة شؤون المهاجرين في الفاتيكان، الناخبين الأوروبيين على عدم نسيان "جذورهم المهاجرة"، وفق "فرانس برس".

وقال تشيرني: "سيكون من المفيد للأوروبيين أن يتذكروا جذورهم المهاجرة"، مضيفاً "من المؤسف أنه بعد جيل أو جيلين، تنسى الأسرة ذلك".

وتابع: "في كثير من الأحيان، تعطي الدعاية أو العقيدة الانطباع بأن المهاجر النازح قسراً يفعل ذلك من أجل المتعة والمغامرة".

وتابع: "هذا خطأ، خطأ، خطأ. ومن العار أن نستمر في الإصرار على ذلك"، معتبراً أن "من المهم أن نفهم ما الذي يعنيه أن يدفعك الواقع والتاريخ إلى الفرار".

ويرأس تشيرني دائرة تعزيز التنمية البشرية المتكاملة، وهي الإدارة المسؤولة عن العدالة الاجتماعية وقضايا الهجرة في الفاتيكان.

وجاء حديث الكاردينال الذي ولد في "تشيكوسلوفاكيا" السابقة، خلال تقديم رسالة البابا فرنسيس بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين الذي يتم الاحتفال به في 29 سبتمبر/ أيلول.

وتوقعت استطلاعات الرأي أن تحقق الأحزاب القومية والمشككة بالاتحاد الأوروبي واليمينية المتطرفة نتائج جيدة في انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجرى من 6 إلى 9 يونيو/ حزيران.

وقبل الانتخابات، عمدت بعض الأحزاب إلى نشر معلومات مضللة، خاصة فيما يتعلق بالهجرة.