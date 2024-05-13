ثلاثة قتلى و12 جريحا جراء إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية

وقال أندريه ريد، المسؤول في قسم التحقيقات بمقاطعة بالدوين، لقناة (والا-تي في) التلفزيونية إن حوالي ألف شخص كانوا يحضرون حفلا بالقرب من بلدة ستوكتون، عندما بدأت مشاجرة، ووقع إطلاق نار، مضيفا أن معظم الموجودين كانوا من صغار السن.

وأفاد ريد بأن رجال إنفاذ القانون لم يشاركوا في إطلاق النار.

وتقع البلدة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 550 شخصًا على بعد نحو 48 كيلومترا شمال شرقي مدينة موبايل بولاية ألاباما.