ثلاثة قتلى و12 جريحا جراء إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية
لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، وأصيب 12 آخرون، جراء إطلاق نار جماعي في ولاية ألاباما الأمريكية، وفق الشرطة المحلية.
وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع مساء السبت خلال حفل في ستوكتون، جنوبي ألاباما، شارك فيه نحو ألف شخص.
وقال أندريه ريد، المسؤول في قسم التحقيقات بمقاطعة بالدوين، لقناة (والا-تي في) التلفزيونية إن حوالي ألف شخص كانوا يحضرون حفلا بالقرب من بلدة ستوكتون، عندما بدأت مشاجرة، ووقع إطلاق نار، مضيفا أن معظم الموجودين كانوا من صغار السن.
وأفاد ريد بأن رجال إنفاذ القانون لم يشاركوا في إطلاق النار.
وتقع البلدة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 550 شخصًا على بعد نحو 48 كيلومترا شمال شرقي مدينة موبايل بولاية ألاباما.