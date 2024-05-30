حل البرلمان البريطاني رسمياً تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة

دخل حل البرلمان البريطاني حيز التنفيذ رسمياً، اليوم الخميس، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة في 4 يوليو/ تموز، يُتوقع أن تعيد حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاماً من حكم المحافظين.

وبعد القرار المفاجئ الذي اتخذه رئيس الوزراء ريشي سوناك، الأسبوع الماضي، بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، أصبحت الآن بعد دقيقة من حلول منتصف الليل (23,01 ت غ) جميع مقاعد البرلمان البالغ عددها 650 شاغرة إيذاناً ببدء الحملات الانتخابية التي تستمر 5 أسابيع لانتخاب نواب جدد يشغلون مقاعدهم اعتبارا من 9 تموز/يوليو.

ورأى مراقبون في تحديد سوناك موعد الانتخابات في 4 تموز/يوليو بدلا من موعدها في وقت لاحق هذا العام، محاولة لاستعادة الزخم مع تراجع حزبه في استطلاعات الرأي.

وبعد 14 عاماً في المعارضة، أصبح لدى حزب العمال الآن فرصة لاستعادة السلطة بقيادة زعيمه كير ستارمر، المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان.