حرب غزة ترفع درجة تقبل الإسرائيليين لتجنيد النساء

الاستطلاع الذي أجراه معهد "روشنيك/ Rushinek" الإسرائيلي للبحوث والاستشارات، ونشرت صحيفة "معاريف" نتائجه، اليوم الخميس، وجد أن الإسرائيليين أصبحوا أكثر انفتاحًا على خدمة الفتيات بالجيش أو منحهن أدوارًا قيادية، أو حتى ترؤس هرم القيادة بجيش الاحتلال.

ووجد فريق الاستطلاع أن 70% من الإسرائيليين أجمعوا على أن الحرب التي حملت مسمى "السيوف الحديدية" أثبتت أن بمقدور الفتيات الانخراط في المهمات القتالية بشكل طبيعي.

قادرات على رئاسة الأركان

وبتحليل تلك النتيجة من النواحي الكيفية، فقد رأى 82% من العينة المشاركة "نساء فقط" أنهن قادرات على المشاركة كمقاتلات في الحرب أو في الأوقات الطبيعية، واتفق معهن 57% من المشاركين "رجال فقط".

وتستطيع امراة تولي منصب رئيس هيئة الأركان العامة وقيادة الجيش، وفق ما يعتقده 65% من العينة المشاركة "نساء ورجال"، وبتحليل تلك النتيجة كيفًا، يؤيد منح قيادة الجيش لامراة 75% من المشاركين بالاستطلاع "نساء"، ويؤيدها من الرجال 53%، ما يعني أن نصف الذكور في إسرائيل أصبحوا مع تولي المرأة هذا المنصب.

تجدر الإشارة إلى أن تلك التحولات تأتي في ظل ثقافة سائدة في الأوساط اليهودية المتشددة دينيًّا، والتي ترفض إلحاق فتيات هذا القطاع بالجيش، وكانت زعمت أن هزيمة الجيش الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1973 جاءت لتولي امراة منصب رئيسة الوزراء، في إشارة إلى غولدا مائير.