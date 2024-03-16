تايوان تحذر زوارق صينية دخلت مياهها المحظورة

حذرت تايوان اليوم السبت، سفنا لخفر السواحل الصيني دخلت مياهها المحظورة بالقرب من جزر واقعة على حدود قريبة من الصين لليوم الثاني على التوالي، مع تصاعد التوترات عبر مضيق تايوان.

وقال خفر السواحل التايواني، وفقا لوكالة "رويترز" إن أربعة زوارق تابعة لخفر السواحل الصيني دخلت صباح السبت المياه المحظورة لجزر كينمن التي تسيطر عليها تايوان والتي تعانق الساحل الصيني.

وأضاف أن القوارب الصينية بقيت لما يزيد قليلا على ساعة بعد أن طلبت منها السلطات التايوانية المغادرة.

وتعتبر الصين جزيرة تايوان ذات الحكم الديمقراطي تابعة لها، وهو ما تعارضه الجزيرة بشدة. وكثفت الصين أنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان في السنوات القليلة الماضية، مع التوغل بشكل شبه يومي في مناطق تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي.