رئيس رواندا ينال تأييد الحزب الحاكم للترشح لولاية أخرى

حصل الرئيس الرواندي بول كاجامي، السبت، على تأييد الحزب الحاكم للترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يوليو تموز، ما قد يمدد حكمه في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا إلى ثلاثة عقود‭ ‬تقريبا، وفقاً لرويترز.

ويتولى كاجامي منصب الرئيس منذ عام 2000، لكنه يسيطر فعليا على البلاد منذ أن زحفت قوات متمردة تابعة له إلى كيجالي في عام 1994 لإنهاء إبادة جماعية.

وفي اجتماع ضم كبار مسؤولي حزب الجبهة الوطنية الرواندية الحاكم في العاصمة كيجالي، حصل كاجامي على تأييد 99.1 بالمئة من الأصوات.

وقال كاجامي بعد أن حصل على تأييد الحزب "أوافق على تحمل العبء الذي عهدتم به إلي".

وسيختار الناخبون رئيسهم المقبل لفترة تستمر خمس سنوات في 15 يوليو تموز.