من "عزيز" إلى "تهديد وجودي".. كيف تحولت علاقة ماكرون ببوتين؟

تسارعت الأحداث بين باريس وموسكو فجأة في الأسابيع الأخيرة، مع تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المثيرة للجدل بشأن إمكانية إرسال قوات غربية للمشاركة في القتال إلى جانب أوكرانيا، بحسب قناة "فرانس 24" في نسختها الفرنسية.

وكان الرئيس الفرنسي أول زعيم غربي أعلن عزمه كسر الحظر المفروض على إرسال قوات إلى أوكرانيا، وسط تساؤلات ما إذا كان هذا التصعيد سيبقى مقتصراً على الخطابات فقط.

وبعدما كان ماكرون، قد وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين سابقا بـ "العزيز فلاديمير"، اعتبره في الآونة الأخيرة "تهديدا وجوديا".

ففي عام 2018، عندما التقى ماكرون ببوتين في سانت بطرسبرغ، العاصمة الإمبراطورية في العصر القيصري ومسقط رأس الرئيس الروسي، خاطبه باسم "عزيزي فلاديمير"، في إشارة إلى علاقات بلاده التاريخية مع روسيا، ودعا البلدين إلى التطلع إلى ما هو أبعد من ذلك.

ومع تشديد ماكرون نبرته حيال روسيا حاليًّا، تساءل خبراء تحدثوا لـ "إرم نيوز"حول مآلات التصعيد بين موسكو وباريس.