ميدفيدف: "لا خطوط حمراء" لدى روسيا تجاه فرنسا
هددت روسيا فرنسا بأنه لم يعد لديها أي خطوط حمراء تجاهها، وذلك رداً على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده لم تعد لديها خطوط حمراء في مسألة دعم أوكرانيا.
جاء ذلك في تدوينة عبر منصة "إكس" كتبها نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، بدأها بالإشارة إلى تصريحات لماكرون قال فيها إنه "لم تعد هناك خطوط حمراء، ولم تعد هناك حدود في مسألة دعم أوكرانيا".
وأضاف ميدفيديف، رداً على ذلك: "وهذا يعني أنه لم يعد لدى روسيا أي خطوط حمراء فيما يتعلق بفرنسا".
وكان ماكرون قال في وقت سابق إن ليست لدى بلاده أي خطوط حمراء، فيما يتعلق بدعمها لأوكرانيا.