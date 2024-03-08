ميدفيدف: "لا خطوط حمراء" لدى روسيا تجاه فرنسا

جاء ذلك في تدوينة عبر منصة "إكس" كتبها نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، بدأها بالإشارة إلى تصريحات لماكرون قال فيها إنه "لم تعد هناك خطوط حمراء، ولم تعد هناك حدود في مسألة دعم أوكرانيا".

وأضاف ميدفيديف، رداً على ذلك: "وهذا يعني أنه لم يعد لدى روسيا أي خطوط حمراء فيما يتعلق بفرنسا".

وكان ماكرون قال في وقت سابق إن ليست لدى بلاده أي خطوط حمراء، فيما يتعلق بدعمها لأوكرانيا.