بوتين يبدي استعداده للنظر في اقتراح ماكرون بشأن هدنة مع أوكرانيا

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداده للنظر بشأن اقتراح نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول التهدئة في أوكرانيا.

وكان ماكرون قد قال لوسائل إعلام أوكرانية، السبت، إن باريس تعتزم تقديم اقتراح لموسكو بوقف إطلاق النار خلال الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها باريس من 26 يوليو/تموز إلى11 أغسطس/آب المُقبل.

وقال بوتين في تصريح من مقر حملته الانتخابية، اليوم الأحد: "أود بشدة أن تلعب فرنسا دورًا لا يؤدي إلى تفاقم الصراع، أو إثارة هذا الوضع".

وأضاف: "لكن على العكس من ذلك، نحن نتحدث عن السبل الممكنة للتسوية السلمية، وبهذا المعنى، يمكن لفرنسا أن تلعب دورها".

وتابع: "لا أعلم شيئًا عن تصريح الرئيس الفرنسي (بشأن وقف إطلاق النار)، لكننا مستعدون للنظر في أي قضايا"، مستدركاً: "لكن دائمًا، في أي موقف، سننطلق من مصالح روسيا".

وفي وقت سابق قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "أقترح على ماكرون التوقف عن تزويد كييف بالأسلحة التي تُستخدم لقتل المدنيين، وكذلك التوقف عن رعاية الإرهاب".

وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الروسية، فوز الرئيس فلاديمير بوتين بولاية جديدة، بعد أن حصل على نسبة أكثر من 87% من الأصوات.