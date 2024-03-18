بوتين يبدي استعداده للنظر في اقتراح ماكرون بشأن هدنة مع أوكرانيا
أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداده للنظر بشأن اقتراح نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول التهدئة في أوكرانيا.
وكان ماكرون قد قال لوسائل إعلام أوكرانية، السبت، إن باريس تعتزم تقديم اقتراح لموسكو بوقف إطلاق النار خلال الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها باريس من 26 يوليو/تموز إلى11 أغسطس/آب المُقبل.
وقال بوتين في تصريح من مقر حملته الانتخابية، اليوم الأحد: "أود بشدة أن تلعب فرنسا دورًا لا يؤدي إلى تفاقم الصراع، أو إثارة هذا الوضع".
وأضاف: "لكن على العكس من ذلك، نحن نتحدث عن السبل الممكنة للتسوية السلمية، وبهذا المعنى، يمكن لفرنسا أن تلعب دورها".
وتابع: "لا أعلم شيئًا عن تصريح الرئيس الفرنسي (بشأن وقف إطلاق النار)، لكننا مستعدون للنظر في أي قضايا"، مستدركاً: "لكن دائمًا، في أي موقف، سننطلق من مصالح روسيا".
وفي وقت سابق قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "أقترح على ماكرون التوقف عن تزويد كييف بالأسلحة التي تُستخدم لقتل المدنيين، وكذلك التوقف عن رعاية الإرهاب".
وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الروسية، فوز الرئيس فلاديمير بوتين بولاية جديدة، بعد أن حصل على نسبة أكثر من 87% من الأصوات.
هجمات روسية
بالتوازي مع ذلك، أبلغت أوكرانيا عن عشرات الهجمات التي شنتها روسيا بالقرب من حدودهما المشتركة الأحد، وفق "رويترز".
في الوقت نفسه، اتهمت موسكو كييف بإفساد الانتخابات من خلال ضربات على البنية التحتية الروسية على مدى أيام، في واحدة من أكبر العمليات الجوية على الأراضي الروسية منذ أمر بوتين بغزو أوكرانيا قبل عامين.
وفي منطقة بيلجورود الروسية في وقت سابق من اليوم الأخير للتصويت، قال الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف إن القصف الأوكراني أدى إلى مقتل رجل وإصابة 11 آخرين.
وأضاف أن فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً قتلت في المنطقة الحدودية بعد أن أشعلت قذيفة أوكرانية النار في منزلها في وقت سابق من اليوم.
وأبلغت الإدارة العسكرية بمنطقة "سومي" في أوكرانيا عن 60 واقعة قصف لمناطق حدودية وسكنية، لافتة إلى أن مدينة "كونوتوب" تعرضت لهجوم صاروخي، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وقالت السلطات في "سومي" إن شخصاً قتل وأصيب آخر في منطقة "فيليكوبيساريفسكا"، منوهة إلى أن المباني أو البنية التحتية تضررت أيضاً هناك بما في ذلك قسم في مستشفى وروضة أطفال ومكتبة ومبنى متعدد الطوابق وخط أنابيب غاز.
وقالت خدمات الطوارئ الأوكرانية إن قنابل جوية روسية أصابت منطقة سكنية في "فوفشانسك" بمنطقة "خاركيف" الحدودية القريبة، مما أدى إلى نشوب حريق غطى مساحة 200 متر مربع وألحق أضراراً بالمباني والسيارات، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وقال مسؤولون أوكرانيون إن رجلا قتل وأصيب 8 أشخاص على الأقل في وقت سابق الأحد في هجوم صاروخي روسي على مدينة "ميكولايف" الساحلية على البحر الأسود، بعد غارة ليلية على أوديسا.
وبشكل منفصل، قال الجيش الأوكراني إن الهجمات الجوية الروسية ألحقت أضراراً بمؤسسات زراعية ودمرت العديد من المباني الصناعية في مدينة "أوديسا" الساحلية.