خبير روسي: "نصر بوتين" يمهد لبناء نظام عالمي جديد

وأوضح أن المقصود بالغرب هنا "القيادات والرأسمالية الغربية، الذين يروّجون أشياء غير جيّدة عن روسيا والرئيس بوتين".

وأردف أن "فلاديمير بوتين والشعب الروسي أعطوا مؤشّرا كبيرا مغايرا لما اعتقده الغرب بأنّ الصراع والحرب في أوكرانيا سيجعلان الروس يقفون في وجه بوتين، وأنّ العقوبات سوف تدمّر اقتصاد روسيا".

وقال رومن: "اعتقد الغرب أنّ ذلك سيوقف الصراع والحرب بسهولة وبسرعة، لكن النتيجة كانت العكس تماما".

وأكد أن "الجيش الروسي في الوقت الراهن أكبر وأقوى ممّا كان عليه قبل عامين، والاقتصاد الروسي حاليا أكبر وأقوى ممّا كان عليه قبل عامين، وبالتالي فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو اليوم أكثر شعبية ممّا كان عليه قبل عامين".

ورأى رومن أن بوتين يعتبر في هذه المرحلة "الحلّ الوحيد" في ظلّ غياب أيّ شخص آخر يمكن أن يكون قادراً على قيادة روسيا.

وقال: "بالنسبة لروسيا، يعتبر فوز فلاديمير بوتين بولاية رئاسية جديدة مؤشّرا جيّدا، لأنّ ذلك يعطي ضمانة بأنّ السنوات المقبلة داخل دولة روسيا الاتحادية ستكون مستقرّة".

وأشار رومن إلى فترة حكم الرئيس الروسي الراحل بوريس يلتسن، في التسعينيات من القرن الماضي، بالقول "كان الروس في الواقع فقراء، وكان الكثير منهم يُعاني من الجوع، إذ لم يكن هناك طعام ولا توجد رواتب، ما فرض عليهم أن يعتاشوا من زراعة حدائق بيوتهم فقط".

وخلص إلى أنّ "بوتين استطاع أن يوجد نسخة حقيقية من الشعب الروسي"، بحسب وصفه.

وأضاف: "فكّر بوتين بشكل واضح وقال إنّ الروس لا يملكون خيارًا آخر، وإنّهم إذا لم يخوضوا المغامرة مع باقي دول العالم، فلن يستطيعوا أن يكونوا دولة رائدة مجدّداً".