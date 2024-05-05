بنما تجري انتخابات لاختيار رئيس للبلاد

يتوجه الناخبون في بنما إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية وعامة، اليوم الأحد، لاختيار واحد من ثمانية متنافسين ليكون الرئيس القادم للبلاد، وكذلك لاختيار مئات المشرعين والمسؤولين المحليين.

وبعد حملة انتخابية استمرت أسابيع، سيقرر أكثر من ثلاثة ملايين لهم حق الانتخاب من هو الأفضل لإصلاح مشاكل بنما الاقتصادية الملحة وللتصدي للفساد واستعادة سمعة البلاد كمركز للاستثمار.

وتظهر استطلاعات رأي تقدم خوسيه راؤول مولينو، وهو وزير سابق حل مكان الرئيس الأسبق ريكاردو مارتينيلي الذي يحظى بشعبية كبيرة في المنافسة الانتخابية على الرئاسة، بعد أن منعت إدانة بغسل أموال مارتينيلي من الترشح.

ووعد مولينو بقيادة البلاد إلى عهد من الرخاء، وإبعاد مارتينيلي عن السجن.