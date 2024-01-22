ممثل الناتو السابق في موسكو يدعو إلى "إبادة الروس"

دعا هاري تاباخ ممثل حلف شمال الأطلسي "الناتو" السابق في موسكو، اليوم الإثنين، إلى عدم الخجل من الإبادة الجماعية للروس.

وقال تاباخ، في مقابلة مع قناة "فيشكا" الأوكرانية، إنه لا ينبغي لأوكرانيا أن تخجل من "العدوان" على روسيا، حتى لو كان ذلك ينطوي على تصفية المدن من مواطنيها.

وأضاف رئيس الأركان السابق لبعثة الناتو العسكرية في موسكو: "لا يمكن إخماد العدوان إلا بعدوان أكبر".

واستشهد تاباخ بـ "تدمير نصف سكان" ألمانيا لهزيمتها خلال الحرب العالمية الثانية، وإسقاط القنابل الذرية من قبل الأمريكيين على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين.

وينحدر هاري (يوري) تاباخ من عائلة مهاجرة من موسكو، انتقلت إلى الولايات المتحدة في عام 1976، وشغل مناصب مختلفة في وزارة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك العمل في السفارة الأمريكية في روسيا.

وفي أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ترأس مقر بعثة "الناتو" العسكرية في موسكو، وكان مسؤولاً عن العلاقات بين لجنة "الناتو" العسكرية ووزارة الدفاع الروسية، قبل أن يستقيل عام 2011.