أفغانستان.. حلبة صراع جديدة بين بايدن وترامب

تحوّل أول قرار مصيري يتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد توليه الرئاسة، وهو الانسحاب من أفغانستان، إلى حلبة جديدة للصراع مع المنافس الجمهوري دونالد ترامب.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، بدأ الجمهوريون يصعّدون من حملتهم ضد قرار إدارة بايدن بالانسحاب "العبثي" من أفغانستان، الذي أنهى وجود القوات الأمريكية على مدار 20 عامًا فشل خلالها في تنفيذ هدفه الرئيس وهو القضاء على حركة طالبان.

وفيما توجه أذرع الجمهوريين سهام اتهاماتها لإدارة بايدن، تحاول الأخيرة الدفاع عن نفسها، مبررة أن هذا الانسحاب "غير المنظم" كان قرارًا لا بد منه، بعد توقيع إدارة ترامب اتفاقًا بالانسحاب من البلاد مع زعماء طالبان؛ ما ساهم بإضعاف الحكومة الأفغانية وسقوطها.

وفي خطوة من البيت الأبيض لدرء الشكوك حول خطوة بايدن، بعث تقريرًا سريًا للكونغرس حول الانسحاب ومبرراته، فقد كان المبرر الأبرز أن الرئيس رفض إرسال جيل جديد من الأمريكيين لخوض حرب كان من المفترض أن تنتهي بالنسبة للولايات المتحدة، منذ أمد طويل.