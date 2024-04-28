قائد الجيش الأوكراني: الوضع تدهور مع تحقيق روسيا "نجاحات تكتيكية"

أعلن القائد الأعلى للقوات الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، الأحد، أن الوضع على الجبهة "تدهور" مع تحقيق القوات الروسية "نجاحات تكتيكية" في عدة مناطق.

وقال سيرسكي، على "فيسبوك"، إن روسيا "تهاجم على طول خط المواجهة، وتحقق نجاحات تكتيكية في بعض المناطق".