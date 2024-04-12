"الإندبندنت": قنابل روسيا الانزلاقية غيّرت وجه الحرب في أوكرانيا

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن قنابل روسيا الانزلاقية غيّرت وجه الحرب في أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن ثمة حاجة ملحة إلى قيام الحلفاء الغربيين بتقديم المزيد من الدعم العسكري، بما في ذلك الأسلحة والدفاعات الجوية والذخيرة، لمساعدة أوكرانيا على التصدي للتأثير المدمر لهذه القنابل.

ويصل وزن القنبلة الواحدة إلى 1500 كيلوغرام، وهي تعرف باسم "مدمرة المباني".

ووفق التقرير، تشكل هذه المتفجرات المجنحة، بقوتها التفجيرية الكبيرة وقدرتها على الإطلاق من مسافات تصل إلى 40 كيلومترًا، تهديدًا خطيرًا للمدن والبلدات الحدودية الأوكرانية.

وتعرضت مدن مثل خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، للقصف بالقنابل المنزلقة، وكذلك البلدات الحدودية في مناطق مثل شمال شرق سومي.