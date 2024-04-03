القوات الروسية تقترب من بلدة إستراتيجية شرقي أوكرانيا.. ما أهمية ذلك؟

أهمية إستراتيجية

وحول أهمية بلدة تشاسوف يار، قال الخبير في الشؤون العسكرية فيكتور مورايف إن هذه البلدة تبعد 8 كيلومترات فقط عن مدينة باخموت وكانت مساندة لها أثناء معارك السيطرة عليها.

وأشار مورايف إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت على الطريق الواصل بين باخموت وتشاسوف يار اسم طريق الحياة.

وجاء إطلاق هذا الاسم تيمنا بطريق "لادوجا"، الذي مكّن من إمداد مدينة لينينغراد الروسية السوفيتية التي حوصرت من قبل الألمان خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف الخبير العسكري في تصريح لـ"إرم نيوز": "لذلك حولت القوات الأوكرانية منذ سنوات هذه البلدة لمركز تناوب بين القوات ومحطة لوصول الجنود القادمين من المعارك وللذاهبين إليها، كما تم تحصينها بشكل ضخم وكبير، وهي المنطقة الأعلى من حيث الارتفاع في كل إقليم دونباس".

وأوضح مورايف بأن السيطرة على البلدة، تعني أن "الجيش الروسي ينهي أي أمل للقوات الأوكرانية بالعودة إلى باخموت أو البلدات المجاورة، وهو بذلك يبعد الخطر الأوكراني عن البلدات الواقعة في عمق دونيتسك".

وأردف أن السيطرة على البلدة تمهد الطريق للقوات الروسية بالتقدم إلى بلدات أخرى وصولا إلى حدود مقاطعة دونيتسك الغربية، متوقعا أن تبدأ عملية السيطرة على هذه المواقع قريبا.