الجيش الروسي يواصل التقدم ويسيطر على بلدة جديدة في أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي الثلاثاء أنه سيطر على بلدة سييفيرني الصغيرة الواقعة قرب أفدييفكا، مبينًا أن القوات العسكرية تواصل الهجوم في هذه المنطقة "وحققت فيها عدة نجاحات".

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تلغرام إن الجنود الروس "حرروا" بلدة سييفيرني، وذلك في أعقاب أعلان الجيش الأوكراني يوم الاثنين انسحابه من قرية لاستوشكيني.

في غضون ذلك، أفادت المخابرات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن "روسيا نشرت مرتزقة فاغنر بالقرب من بلدة أفدييفكا في دونيتسك، التي استولت عليها قوات موسكو مؤخرًا"، مبينة أنها "تتبع النهج ذاته الذي استخدمته في اعتداءاتها".