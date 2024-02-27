بولندا تحمّل رئيس "النواب" الأمريكي مسؤولية أي هزيمة في أوكرانيا

حذر وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، الإثنين، رئيس مجلس النواب الأمريكي من أنه سيتحمل المسؤولية في حال انتصرت روسيا في أوكرانيا.

وناشد سيكورسكي، أثناء زيارة لواشنطن، مايك جونسون، بإجراء تصويت في الكونغرس لإقرار مساعدات تحتاج إليها أوكرانيا بشدة.

وقال سيكورسكي: "أناشد رئيس مجلس النواب مايك جونسون شخصياً مرة أخرى. أرجوكم دعوا الديمقراطية تأخذ مجراها، أرجوكم دعونا نطرح هذا الأمر على التصويت".

وأضاف أمام مركز أبحاث "المجلس الأطلسي"، قبل اجتماعه مع نظيره أنتوني بلينكن: "أود أن يعرف أن العالم كله يراقب ما سيفعله".

وحذّر من أنه إذا لم يتم إقرار المساعدة الإضافية و"تعرضت أوكرانيا لانتكاسات في ساحة المعركة، فستكون هذه مسؤوليته".

ويقود جونسون غالبية جمهورية ضئيلة في مجلس النواب، وقد رفض التصويت على مشروع قانون طلب فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن 61 مليار دولار كمساعدة جديدة لأوكرانيا.

ودعم جونسون حليفه دونالد ترامب الذي يُتوقع أن يخوض منافسة جديدة محتملة ضد بايدن على الرئاسة، في محاولة ربط المساعدات الخارجية لأوكرانيا مع بحث تدابير ضد الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة من المكسيك.

وتأتي تصريحات سيكورسكي القوية بعد انتقادات لاذعة للمشرعين الأمريكيين من قبل رئيس الوزراء البولندي الجديد دونالد توسك الذي قال إن رونالد ريغان أيقونة الجمهوريين "لا بد وأنه يتقلّب في قبره".

واتهم سيكورسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يختبر مصداقية الولايات المتحدة، مندّداً أيضاً بواردات روسيا من الأسلحة من إيران وكوريا الشمالية.

وقال سيكورسكي: "هذا المزيج من الإرهابيين والديكتاتوريين يجمعهم شيء واحد (...) كراهيتهم لأمريكا والغرب والديمقراطية، الكراهية التي يغذيها الخوف".

وأضاف: "إنهم متعطشون لإظهار أن الولايات المتحدة ضعيفة وعاجزة ومنقسمة بشكل يائس، وأن أمريكا لم تعد قادرة على التصرف بفعالية أو أن تكون قوة للخير في العالم".