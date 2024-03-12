"القنابل الانزلاقية".. كلمة السر في التفوق الروسي على أوكرانيا

تعزى نجاحات القوات الجوية الروسية الأخيرة بساحة المعركة في أوكرانيا، لاسيما انتصارها في مدينة أفدييفكا، إلى استخدام روسيا للقنابل الانزلاقية في الحرب، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

وسلطت الصحيفة الأمريكية الضوء على تلك القنابل التي تعود للحقبة السوفيتية، وتحمل الواحدة منها ما يصل إلى نصف طن من المتفجرات، وتم إعدادها مع أجنحة وأنظمة توجيه لتطير إلى مسافات طويلة ببعض الدقة؛ ما يسمح للطائرات الروسية التي تطلقها بالعمل بعيدًا عن الأنظمة الأوكرانية المضادة للطائرات.

وإلى جانب الطائرات المسيرة والصواريخ والمدفعية الروسية، أضافت القنابل الانزلاقية قوة نيران مدمرة جديدة إلى الحملة الروسية في شرق أوكرانيا، ولعبت دورًا أساسيًا في انتصار روسيا الحاسم في أفدييفكا الشهر الماضي، وتحويلها إلى قذيفة سوداء مدمرة، بحسب تعبير "واشنطن بوست".

وما زالت أوكرانيا تأمل بإرسال الولايات المتحدة مقاتلات "إف-16"، لمواجهة هذا التهديد الروسي بشكل أكثر فعالية، لكن الصحيفة قالت إن هذا المطلب ما زال بعيد المنال.