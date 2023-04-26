انتهاء أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين الفلبين وأمريكا

أجرت الولايات المتحدة والفلبين، اليوم الأربعاء، التدريب الأخير في أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين في بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب بكين بالسيادة عليه بأكمله تقريبًا.

وخلال هذا التدريب، أُطلق وابل من الصواريخ باتجاه سفينة حربية تمثل العدو، في سابقة في البحر المتنازع عليه.

وقال المسؤول في قسم العلاقات العامة في قوات المشاة البحرية الأمريكية، نيك مانفيلر: "إنه تدريب تقليدي".