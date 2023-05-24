بعد إقرار الموازنة.. نتنياهو يتنفس الصعداء رغم تحذيرات بتدهور الاقتصاد الإسرائيلي

وبعد مناقشات استمرت لمدة 35 ساعة، بدأ الليلة الماضية عملية التصويت في الكنيست على قوانين الميزانية، والتي تشمل أيضًا قانون التسويات، والذي يتضمن خطوات لتسريع النمو ورفع مستوى المعيشة ويركز على خمسة أهداف رئيسة هي: تسريع البنية التحتية والتعامل مع سوق الإسكان، وزيادة المنافسة وتقليل المركزية، وتعزيز رأس المال البشري، والحد من التنظيم والبيروقراطية لقطاعي الأعمال والمواطنين، وترشيد القطاع العام.

الائتلاف الحكومي يحتفل

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، احتفل الائتلاف الحكومي مباشرة بعد المصادقة النهائية على الموازنة، وصفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزراء الآخرون.

وفي حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وضع نتنياهو علامة النصر "V" على الأهداف التي حددها لنفسه: "لقد فزنا في الانتخابات، وأصدرنا ميزانية. نحن مستمرون لمدة أربع سنوات جيدة".

ونشرَ لاحقًا صورة له ولأعضاء التحالف الآخرين المجتمعين حول طاولة الحكومة في الكنيست، وشكرهم: "شكرًا جزيلًا لكم جميعًا".

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد المصادقة على الكنيست "هذا فجر يوم جديد. يوم جيد لمواطني إسرائيل".

ولدى سؤاله عن الأهداف الآن، أجاب بأن "الائتلاف سيركز على خفض تكلفة المعيشة"، مشيرا إلى أن الإصلاح القانوني سيعود، لكنه أضاف "نحاول الوصول إلى تفاهم وأتمنى أن ننجح. ستبقى الحكومة هنا لمدة 4 سنوات".

وقال نتنياهو في وقت لاحق للقناة 14 العبرية، إن "الإصلاح القضائي سيعود"، مؤكدا:"نحاول التوصل إلى تفاهم، وآمل أن ننجح".