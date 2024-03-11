"الناتو" ردا على البابا: أوكرانيا بحاجة لأسلحة وليس رايات بيضاء

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الإثنين، إنه لا يتفق مع تصريحات البابا فرنسيس بأن أوكرانيا يجب أن تتحلى "بشجاعة الراية البيضاء"، وأن تتفاوض على إنهاء الحرب مع روسيا.

وردا على سؤال عن تصريحات البابا، قال ستولتنبرغ، لوكالة "رويترز"، "إذا أردنا حلا سلميا دائما عن طريق التفاوض فإن السبيل للوصول إلى ذلك هو تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا".