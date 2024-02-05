فرنسا.. رفع الحصانة عن وكالة الفضاء الأوروبية بعد انتحار مهندس

قررت محكمة الاستئناف في باريس رفع الحصانة الممنوحة للوكالات الأوروبية في البلد المضيف، بعد انتحار فيليب كيفر، المهندس في وكالة الفضاء الأوروبية (ESA).

وطعنت المحكمة في الحصانة، مستشهدة بسوابق في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي اعتبرت في قضايا سابقة أن الحصانة تؤدي إلى الحرمان من العدالة.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن فيليب كيفير، انتحر في لايدن بهولندا في العام 2011 عن عمر يناهز 38 عاما. فيما أكد والداه أنه ضحية للمضايقات المنهجية من قبل بعض رؤسائه، ما دفعه إلى المأساة.

وأوضحت أنه على الرغم من المراجعة الداخلية لوكالة الفضاء الأوروبية، التي أرجعت انتحار كيفر إلى مشكلات متعلقة بالعمل، إلا أنها رفضت الاعتراف بالتحرش في مكان العمل.

وقالت لوموند إن الآثار المترتبة عن هذا الحكم تمتد إلى ما هو أبعد من قضية كيفر، إذ تتناول قضية الحصانة التي تحمي المنظمات الدولية من التدقيق القانوني.