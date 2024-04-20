أردوغان يستقبل هنية في إسطنبول

التقى رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، اليوم السبت، في إسطنبول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي سيحاول فرض وساطته بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن اللقاء بين هنية وأردوغان عُقد في قصر دولمة بهجة على ضفاف البوسفور.

وأفاد مكتب الرئاسة أنه من غير المقرر عقد أي مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الأول بين الرجلين منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وكان أردوغان أكد، الجمعة، هذه الزيارة، وهي الأولى التي يلتقيان خلالها وجهًا لوجه منذ تموز/يوليو 2023، دون أن يكشف الهدف منها.

وقال للصحافيين: "دعونا نحتفظ بجدول الأعمال لنا وللسيد هنية".