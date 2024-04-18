طهران: لن نسمح لمعارضي طالبان بالعمل في إيران

قال نائب السفير الإيراني في أفغانستان، حسن مرتضوي، إن بلاده لن تسمح للسياسيين الأفغان المعارضين لحكومة حركة طالبان بالقيام بأنشطة سياسية، بحسب ما ذكر موقع قناة "شمشاد نيوز" الأفغانية.

وقال مرتضوي خلال اجتماعه مع النائب السياسي لرئيس الوزراء في حكومة طالبان، مولوي عبد الكبير، إن معارضي حكومة طالبان يعيشون حياة طبيعية في إيران كغيرهم من اللاجئين، وإن طهران لا تسمح لهم بممارسة الأنشطة السياسية.

وبعد سيطرة طالبان على أفغانستان عقب انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية في منتصف أغسطس 2021، فر عدد من السياسيين الأفغان إلى إيران.

وبحسب القناة الأفغانية فقد بحث عبد الكبير مع مرتضوي، والوفد المرافق، تطورات الأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، وأكد الجانبان على تطوير العلاقات بين كابول وطهران.