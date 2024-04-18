وزير الخارجية الصيني: نتوقع من الأمم المتحدة أن تضطلع بدورها في غزة

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الخميس خلال محادثات أجراها مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي جميع أطراف الصراع في غزة إلى ممارسة ضبط النفس، قائلا إن بلاده تتوقع من الأمم المتحدة أن تضطلع بدورها في غزة، وفق ما نقلت رويترز.

وعبر وزير الخارجية الصيني عن أمله في أن تستمع الولايات المتحدة للمجتمع الدولي فيما يتعلق بهذه القضية.

وجاءت تصريحات وانغ خلال محادثات أجراها مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي في جاكرتا، مبيناً أن البلدين حريصان على الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة.