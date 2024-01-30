انسحاب مرشحين من الانتخابات الرئاسية الروسية لصالح بوتين

أعلن مرشحان، اليوم الثلاثاء، انسحابهما من سباق الانتخابات الرئاسية الروسية، لصالح الرئيس الحالي فلاديمير بوتين.

ورفض رئيس حزب "اتحاد عموم الشعب الروسي" سيرغي بابورين، رغم تقديم التوقيعات المطلوبة إلى لجنة الانتخابات المركزية، المشاركة في السباق الانتخابي، ودعا إلى دعم بوتين في الانتخابات المقبلة.

وقال بابورين بعد تقديم توقيعات الناخبين: "أسحب ترشيحي من الانتخابات لمنصب رئيس الاتحاد الروسي"، واصفا قراره بأنه "ربما يكون الأصعب في الحياة"، لكنه قال إن "الروس وجميع القوى السياسية بحاجة إلى التوحد حول ترشيح فلاديمير بوتين".

وأشار "بابورين" إلى أن حزبه "اتخذ قرارا رسميا موحدا" بسحب ترشحه للانتخابات ودعم بوتين، لافتا إلى أنه "من المستحيل تجزئة السلطة في وقت صعب بالنسبة للوطن الأم في سياق المواجهة مع الغرب؛ ولا ينبغي أن يكون هناك تقسيم للقوى الوطنية".

وتابع قائلا: "إزاء ذلك قرر اتحاد عموم الشعب الروسي دعم الزعيم الوطني؛ لأن دعمنا لأي جهود تبذلها السلطات الروسية لحماية الحضارة الروسية ومصالح الشعب المتعدد الجنسيات لا يتزعزع"، فيما خاطب بوتين بالقول: "لا تتوقف، أكمل عملية تطهير أوكرانيا وتجريدها من السلاح".