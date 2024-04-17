المساعدات الخارجية تهدد مصير منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي

يخاطر رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بموقعه وسمعته، بسعيه لاعتماد حزمة ضخمة من المساعدات الخارجية لإسرائيل وأوكرانيا، وفق تحليل لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

ورأى الموقع أن "رئيس مجلس النواب يراهن على حزمة من المساعدات الخارجية متجاهلاً منتقديه، في محاولة فاشلة لمساعدة الحليفين المحاصرَين في الخارج، إسرائيل وأوكرانيا".

وقال التقرير: "حصل جونسون على دعم ديمقراطي مبكر لإستراتيجيته متعددة الجوانب لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، مصحوبة بحزمة شاملة من أولويات الأمن القومي الجمهوري المصممة لاسترضاء المحافظين الحذرين داخل الحزب الجمهوري في مجلس النواب".

لكن الخطة أثارت ردَّ فعلٍ عنيفًا من المتشددين في الحزب الجمهوري، بمن في ذلك "صقور الإنفاق" الذين لا يريدون تكديس المليارات أكثر على الدين الوطني، والانعزاليون الذين يريدون تركيز موارد واشنطن على المشاكل الداخلية، ومجموعة واسعة من الجمهوريين العاديين الذين طالبوا بأن يتضمن التشريع تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة؛ وهو استبعاد ملحوظ من مخطط سياسة رئيس مجلس النواب".

وأشار التقرير إلى أن "التهديد المتزايد لفت الانتباه إلى قبضة جونسون المحفوفة بالمخاطر على الحزب الجمهوري في مجلس النواب، حيث كانت الفصائل الأيديولوجية المختلفة متحاربة طوال فترة انعقاد الكونغرس الـ118، وبالفعل أطاح المحافظون المتمردون برئيس واحد لتحديه مطالبهم، والأغلبية البسيطة لا تمنح قادة الحزب الجمهوري مجالًا كبيرًا للخطأ".

ومع ذلك، حصل جونسون على دفعة كبيرة الأسبوع الماضي عندما ظهر إلى جانب الرئيس السابق دونالد ترامب في منتجع مارالاغو السكني التابع لترامب، إذ أشاد المرشح الرئاسي المفترض برئيس البرلمان المحاصر بالضغوط لأنه "قام بعمل جيد للغاية".