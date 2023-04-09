تقرير: فشل "حملة الشتاء" الروسية لتقويض نظام الطاقة الأوكراني
يبدو أن الحملة الروسية لتدمير البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد فشلت مع انتهاء فصل الشتاء، وفق تقرير استخباري نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية.
ووفق المجلة، فقد قالت وزارة الدفاع البريطانية في أحدث تقرير استخباراتي لها عن الحرب إن الحملة الروسية خلال أشهر الشتاء لتدمير البنية التحتية للطاقة الحيوية في أوكرانيا من خلال ضربات صاروخية لا هوادة فيها "فشلت على الأرجح".
وكان الجيش الروسي يقصف أهدافًا إستراتيجية في جميع أنحاء الدولة التي مزقتها الحرب في محاولة لتعطيل المجهود الحربي وإحباط معنويات المواطنين الأوكرانيين.
وفي حين أدت الضربات إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، أعلن وزير الطاقة الأوكراني يوم الجمعة أن صادرات الكهرباء ستستأنف بعد توقف دام ستة أشهر بفضل الإصلاحات الناجحة لشبكة الطاقة.
وكانت أوكرانيا موردًا رئيسًا للكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي ومولدوفا المجاورة، التي عانت أيضًا من انقطاع التيار الكهربائي مؤقتًا نتيجة الموجة الأولى من الضربات الصاروخية الروسية.
ووفقًا لأرقام وزارة الطاقة الأوكرانية، بين يونيو وأكتوبر 2022، باعت كييف 2.6 مليار كيلوواط / ساعة، أي ما يكفي تقريبًا من الطاقة لـ 1.6 مليون مواطن من الاتحاد الأوروبي.
وبدأت روسيا وابلا من الضربات بعيدة المدى على أهداف للبنية التحتية في أكتوبر من العام الماضي، إذ أصبحت صفارات الإنذار والحشود المتجهة إلى المخابئ جزءًا من الحياة اليومية في جميع أنحاء أوكرانيا. لكن الاستخبارات الغربية تشير إلى أن هذه الهجمات أصبحت نادرة منذ أوائل مارس، بينما تتواصل الضربات على نطاق أصغر.
وأمس السبت، كتبت وزارة الدفاع البريطانية أن "حملة روسيا لتقويض نظام الطاقة الأوكراني الموحد" لم تحقق هدفها الأساس، وأشارت إلى أن وضع أوكرانيا فيما يتعلق بإنتاج الطاقة ونقلها "من المرجح أن يتحسن قرب وصول الطقس الأكثر دفئًا".
وأضافت: "تواصل الشركات العاملة في الشبكة الأوكرانية توفير محولات بديلة ومكونات مهمة أخرى"، على الرغم من الإشارة إلى أن نقل وتركيب هذه المكونات لا يزال يمثل "تحديًا لوجستيًّا كبيرًا، خاصة محولات الجهد العالي التي تزن ما لا يقل عن 100 طن".
وأوقفت أوكرانيا صادرات الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي بعد بدء الضربات على الشبكة، لكن وزير الطاقة جيرمان جالوشينكو، قال في بيان يوم الجمعة، إن النظام يعمل بشكل طبيعي منذ نحو شهرين.
وقال: "لقد حققنا هذه النتيجة بفضل العمل الجبار لعمال الطاقة وشركائنا الدوليين الذين ساعدوا في استعادة النظام"، مضيفًا: "انتهى فصل الشتاء الأصعب".
وأضاف الوزير الأوكراني: "تتمثل الخطوة التالية في فتح صادرات الكهرباء ، مما سيمكن من توفير موارد مالية إضافية لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة المدمرة التي تشتد الحاجة إليها"
ووقع وزير الطاقة وثيقة تسمح بتصدير 400 ميغاواط من الكهرباء إلى الشبكة الأوروبية، لكن المسؤولين الأوكران شددوا على أن الأحجام الفعلية قد تتقلب وأن احتياجات الكهرباء للمستهلكين الأوكرانيين ستبقى "أولوية مطلقة".