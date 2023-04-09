تقرير: فشل "حملة الشتاء" الروسية لتقويض نظام الطاقة الأوكراني

يبدو أن الحملة الروسية لتدمير البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد فشلت مع انتهاء فصل الشتاء، وفق تقرير استخباري نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية.

ووفق المجلة، فقد قالت وزارة الدفاع البريطانية في أحدث تقرير استخباراتي لها عن الحرب إن الحملة الروسية خلال أشهر الشتاء لتدمير البنية التحتية للطاقة الحيوية في أوكرانيا من خلال ضربات صاروخية لا هوادة فيها "فشلت على الأرجح".

وكان الجيش الروسي يقصف أهدافًا إستراتيجية في جميع أنحاء الدولة التي مزقتها الحرب في محاولة لتعطيل المجهود الحربي وإحباط معنويات المواطنين الأوكرانيين.

وفي حين أدت الضربات إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، أعلن وزير الطاقة الأوكراني يوم الجمعة أن صادرات الكهرباء ستستأنف بعد توقف دام ستة أشهر بفضل الإصلاحات الناجحة لشبكة الطاقة.

وكانت أوكرانيا موردًا رئيسًا للكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي ومولدوفا المجاورة، التي عانت أيضًا من انقطاع التيار الكهربائي مؤقتًا نتيجة الموجة الأولى من الضربات الصاروخية الروسية.