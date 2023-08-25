الدنمارك تعتزم حظر حرق المصحف

عرضت الحكومة الدنماركية الجمعة مشروع قانون لحظر حرق المصحف بعد الاضطرابات التي سجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ عن القرآن في الدنمارك.

وقال وزير العدل بيتر هاملغارد خلال مؤتمر صحافي إن القانون "سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أغراض ترتدي أهمية دينية كبيرة لجماعة دينية" موضحا أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات الحرق والتنديس في أمكان عامة.

ويأتي القرار بعد فعاليات أقامها متطرفون لحرق المصحف الكريم في كل من السويد والدنمارك، تسببت بردود فعل دولية منددة واستنكار، وسط حملات شعبية في دول عربية وإسلامية لمقاطعة المنتجات السويدية والدنماركية ومطالبات بقطع العلاقات مع الدولتين.