الشرطة الأمريكية تحقق بحادثة طعن شاب من أصل فلسطيني

قالت شرطة مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية الثلاثاء، إنها تحقق فيما أثير عن تعرض مواطن أمريكي من أصل فلسطيني للطعن مطلع هذا الأسبوع، باعتباره حادثا ارتُكب "بدافع التحيز".

وأضافت الشرطة، أن لجنة معنية بجرائم الكراهية ستنظر في هذه القضية.

وذكر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، أن مجموعة من الأمريكيين المسلمين كانوا في طريق عودتهم من مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين يوم الأحد عندما هاجم مشتبه به ذو بشرة بيضاء سيارتهم عند إشارة مرور.

وأضاف المجلس أن المشتبه به، الذي قالت الشرطة إن اسمه بيرت جيمس بيكر، تلفظ بألفاظ نابية وحاول تمزيق علم يحمل عبارة "فلسطين حرة" كان مثبتا على سيارتهم، وطعن أمريكيا من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 23 عاما في صدره.

وقال والد المجني عليه نزاز دوعر في مؤتمر صحفي استضافه المجلس الثلاثاء، إن ابنه زكريا كان يحاول شلَّ حركة بيكر عندما تعرض للطعن وأصيب بكسر في أحد ضلوعه.

وأضاف أن ابنه خضع لعملية جراحية ويتعافى حاليا في المستشفى.