الشرطة الأمريكية تحقق بحادثة طعن شاب من أصل فلسطيني
قالت شرطة مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية الثلاثاء، إنها تحقق فيما أثير عن تعرض مواطن أمريكي من أصل فلسطيني للطعن مطلع هذا الأسبوع، باعتباره حادثا ارتُكب "بدافع التحيز".
وأضافت الشرطة، أن لجنة معنية بجرائم الكراهية ستنظر في هذه القضية.
وذكر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، أن مجموعة من الأمريكيين المسلمين كانوا في طريق عودتهم من مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين يوم الأحد عندما هاجم مشتبه به ذو بشرة بيضاء سيارتهم عند إشارة مرور.
وأضاف المجلس أن المشتبه به، الذي قالت الشرطة إن اسمه بيرت جيمس بيكر، تلفظ بألفاظ نابية وحاول تمزيق علم يحمل عبارة "فلسطين حرة" كان مثبتا على سيارتهم، وطعن أمريكيا من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 23 عاما في صدره.
وقال والد المجني عليه نزاز دوعر في مؤتمر صحفي استضافه المجلس الثلاثاء، إن ابنه زكريا كان يحاول شلَّ حركة بيكر عندما تعرض للطعن وأصيب بكسر في أحد ضلوعه.
وأضاف أن ابنه خضع لعملية جراحية ويتعافى حاليا في المستشفى.
وقالت الشرطة الثلاثاء، إنها ألقت القبض على بيكر يوم الأحد، واحتجزته في سجن المقاطعة، ووجهت إليه تهمة الاعتداء الجسيم بسلاح مميت.
وقالت الشرطة في بيان "بناء على المعلومات التي تلقيناها، نعتقد أن الحادث الذي وقع في الرابع من شباط/فبراير 2024 ارتُكب بدافع التحيز وستنظر فيه لجنة مراجعة جرائم الكراهية".
وقال مناصرون لحقوق الإنسان إن معدلات معاداة الإسلام والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية ارتفعت في الولايات المتحدة في أعقاب السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وتشن إسرائيل هجوما بريا وجويا على قطاع غزة الذي تديره حماس؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 27 ألف شخص وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
وذكر نزار دوعر في المؤتمر الصحفي، أن ابنه يحمِّل الرئيس الأمريكي جو بايدن مسؤولية الهجوم الذي تعرض له، ونقل رسالة من ابنه إلى الرئيس قال فيها "لو كنت دعوت لوقف لإطلاق النار قبل 3 أشهر، لم يكن ليحدث ذلك".