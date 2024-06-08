اتصال مع الرئيس المزيف.. كاميرون يقع في "الفخ"

أفادت وزارة الخارجية البريطانية، الجمعة، بأن وزير الخارجية ديفيد كاميرون وقع ضحية مكالمة هاتفية مزيفة مع شخص تظاهر بأنه الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان، إنه جرى أيضًا تبادل عدد من الرسائل النصية بين المنتحل واللورد كاميرون، الذي أعرب عن أسفه لخطئه، حسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأضاف المتحدث: "بينما يبدو واضحًا أن مكالمة الفيديو كانت مع السيد بوروشينكو، إلا أن وزير الخارجية أصبح مشبوهًا بعد المحادثة".

وطلب المتصل أيضًا تفاصيل الاتصال، وبعد ذلك توقف اللورد كاميرون عن الرد.

وقال المتحدث إن المكالمة "القصيرة" جرت في "الأيام الأخيرة"، لكنه لم يوضح من يقف وراء الخدعة، أو كيف تمكنوا من الاتصال باللورد كاميرون مباشرة.

وقالت وزارة الخارجية إنها نشرت تفاصيل عملية التبادل علنًا؛ بسبب مخاوف من إمكانية "التلاعب فيها". لافتة إلى أن التلاعب في بيئة المعلومات أصبح أكثر حضورا من أي وقت مضى".

وأضاف المتحدث: "رغم أسفه لخطئه، يعتقد وزير الخارجية أنه من المهم التنديد بهذا السلوك، وتكثيف الجهود لمواجهة استخدام المعلومات المضللة".