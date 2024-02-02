"العدل الدولية" ستنظر بجزء من قضية تتعلق بالحرب الروسية ضد أوكرانيا
قررت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، النظر في قضية طلبت فيها كييف إعلان أنها لم ترتكب إبادة جماعية في شرق أوكرانيا، إذ كانت هذه هي الذريعة التي استخدمتها روسيا لمهاجمة جارتها.
وبعد أيام من بدء الحرب، توجهت كييف في فبراير شباط 2022 لمحكمة العدل الدولية، ورفعت قضيتها معتبرة استخدام روسيا لهذه الذريعة يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وأقر قضاة في محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، باختصاص المحكمة النظر في جزء صغير من القضية الأساسية، فيما رفض القضاة طلبا من أوكرانيا للحكم بشأن ما إذا كانت الحرب الروسية تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 أم لا.
وبدلا من ذلك، قالت اللجنة المؤلفة من 16 قاضيا إنها لن تحكم إلا في مرحلة لاحقة بشأن ما إذا كانت أوكرانيا قد ارتكبت إبادة جماعية أم لا في منطقتي دونيتسك ولوجانسك، شرق أوكرانيا.