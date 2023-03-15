أمريكا تسعى للنفوذ من خلال الحرب على "الإسلاميين" في غرب أفريقيا

حث مسؤولون عسكريون أمريكيون يقودون تدريبات سنوية لمكافحة "الإرهاب" في غرب أفريقيا دول منطقة الساحل على أن يعتمد بعضهم على بعض في احتواء ما أسمته بـ"تمرد إسلامي" متزايد وليس على القوى غير الغربية، بعد أن استعانت مالي العام الماضي بـ"مرتزقة روس".

وزاد العداء في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة منذ غزو موسكو لأوكرانيا قبل أكثر من عام، وتعارض واشنطن وحلفاؤها النفوذ الروسي في غرب أفريقيا.

وخلال التدريبات التي أجريت هذا الشهر في شمال غانا، حث المدربون الجنود على مشاركة أرقام الهواتف مع نظرائهم من الدول الأخرى الذين يعملون عبر حدود غير مرسّمة بوضوح.

وفي أماكن أخرى، تعلم الجنود أيضا استخدام الدراجات النارية مثلما يفعل المتمردون من أجل تحسين سرعتهم وقدرتهم على المناورة.