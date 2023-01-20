مسؤولة أممية تجري محادثات مع طالبان في قندهار

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي في قندهار أن نائب حاكم الإقليم مولوي حياة الله مبارك أبلغ نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أن إدارة طالبان تريد أن تقيم علاقات قوية مع العالم، وطالب بحذف قادة الحركة من قوائم العقوبات وبأن يُسمح لإدارتها بإرسال ممثل عنها إلى الأمم المتحدة.

ولم ترد بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان على طلب لتأكيد الاجتماع وما تم مناقشته.

وأرجأت الأمم المتحدة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وللمرة الثانية قرارا بشأن ما إذا كان يمكن لإدارة طالبان إرسال سفير لها إلى نيويورك.

ولم تعترف أي حكومة رسميا بإدارة الحركة منذ استيلائها على السلطة مع انسحاب القوات الأجنبية في عام 2021.