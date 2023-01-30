تقرير عبري: هجوم أصفهان نفذته مسيّرات يُرجح أنها أقلعت من أذربيجان

ونقل تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن العقيد السابق عقيل رستم زادة، قوله: "هناك ترجيحات بأن يكون الهجوم نُفذ بواسطة طائرات مسيرة إسرائيلية".

وأشار رستم زاده إلى أن الطائرات المستخدمة في الهجوم من نوع "هاروب" الانتحارية، التي يبلغ مداها نحو 100 كليومتر، وهي محصنة ضد كل الأجهزة الإلكترونية الحديثة مما يجعل من الصعب للغاية اعتراضها، بحسب التقرير.

وأضاف: "من المرجح أن الطائرات المسيرة التي هاجمت المصنع العسكري بأصفهان، أقلعت من الأراضي الأذربيجانية، وذلك بناء على المدى الخاص بالمسيرات التي استخدمت في الهجوم".

وتربط أذربيجان وإسرائيل علاقات ثنائية، إذ كانت الأخيرة داعما عسكريا للأولى في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تأييدها الدبلوماسي في نزاعها مع أرمينيا حول منطقة "ناجورنو قرة باغ".

ولإسرائيل سفارة في باكو منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، فيما عينت أذربيجان سفيرا لها في تل أبيب، في الـ11 من كانون الثاني/ يناير الجاري.

في المقابل، يتصاعد التوتر بين أذربيجان وإيران بسبب علاقات باكو المقربة مع إسرائيل. واتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إسرائيل، العام الماضي، بإقامة وجود عسكري لها وتحالف سري مع أذربيجان.

ورفضت باكو تلك المزاعم، لكن إيران نظمت تدريبات عسكرية واسعة النطاق على طول حدودها مع أذربيجان، ورد رئيس أذربيجان إلهام علييف، بالتقاط صور له مع طائرات مسيرة انتحارية إسرائيلية تُصنّع في أذربيجان.

اتهام إيراني لإسرائيل

ووجهت أصوات إيرانية أصابع الاتهام لإسرائيل، بالوقوف خلف الهجوم، بالرغم من أن تل أبيب لم تعلن مسؤوليتها عنه.

وقال عضو البرلمان الإيراني، حسين ميرزايي، في حديث لموقع "خبر فوري" الإيراني، الأحد، إن "آثار أقدام إسرائيل على هجمات الطائرات دون طيار في أصفهان واضحة".

وأضاف ميرزايي أن "الهجوم نفذ مساء في أصفهان بعدة طائرات مسيرة، ودمرتها دفاعاتنا في الجو بشكل كامل، ولم تلحق أي ضرر بالمجمع التابع لوزارة الدفاع".