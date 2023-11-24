اندلاع أعمال شغب في دبلن بعد هجوم أصيب به أطفال

اندلعت أعمال شغب في دبلن بإيرلندا بعد إصابة 5 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال صغار في هجوم بسكين وقع الخميس وسط المدينة، بينما لم تستبعد الشرطة بعد أي دوافع للهجوم بما في ذلك الإرهاب.

وبحسب وسائل إعلام، تم تعليق عمل وسائل النقل العام، ونصحت السلطات بعدم الذهاب إلى مستشفى ولادة قريب إلا للضرورة القصوى، بعد اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين مناهضين للمهاجرين وصلوا إلى مكان الهجوم قرب طريق أوكونيل الرئيسي.