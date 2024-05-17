بعد دعوة كيم إلى "تغيير تاريخي".. كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا
أطلقت كوريا الشمالية الجمعة على الأقل "صاروخاً بالستياً غير محدد"، بعد يومين من دعوة الزعيم كيم جونغ أون إلى "تغيير تاريخي" في الاستعدادات للحرب.
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن بيونغ يانغ "أطلقت صاروخاً بالستياً غير محدد في اتجاه بحر الشرق"، المعروف أيضا ببحر اليابان، بحسب وكالة "فرانس برس".
وبحسب وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)، لم يتم الكشف عن نوع الصاروخ ومدى تحليقه، ويجري تحديد المعلومات بهذا الشأن.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "ان اتش كيه"، عن مصادر حكومية قولها إن الصاروخ "يبدو أنه قصير المدى وسقط أصلا".
وجاء إطلاق الصاروخ بعد دعوة الزعيم كيم جونغ أون إلى "تغيير تاريخي" في الاستعدادات للحرب من خلال تحقيق أهداف تتعلق بإنتاج الأسلحة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأربعاء، وذلك خلال تفقده لنظام صاروخي تكتيكي.
وذكر تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغ يانغ أن كيم أعرب خلال تفقده لنظام أسلحة صاروخية تكتيكية عن "رضاه الكبير عن النتائج التي سجلتها المؤسسات الصناعية الدفاعية" هذا العام.
وأضافت أن كيم "شدد بشكل خاص على ضرورة إحداث تغيير تاريخي في استعدادات الجيش الشعبي الكوري للحرب من خلال تنفيذ مخططات إنتاج الذخائر لعام 2024 دون فشل".
ويوم السبت الماضي، أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الشمالي كيم جونغ أون أشرف على اختبار بالذخيرة الحيّة لنظام صاروخي "محدّث تقنياً".
وأشارت إلى أن "تغييراً مهماً سيطرأ قريباً لجهة زيادة القدرة القتالية المدفعية لجيشنا"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بهذا الشأن.
يأتي ذلك في وقت يرجح خبراء أن الدولة التي تمتلك السلاح النووي قد تكون في طور تسريع عمليات الاختبار والإنتاج المدفعي والصاروخي، قبل إرسال هذه الأسلحة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.
إلّا أن كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، نفت تسليم أي شحنات أسلحة إلى موسكو من بيونغ يانغ.
وقالت إن بيونغ يانغ "ليس لديها أي نية لتصدير قدراتنا التقنية العسكرية إلى أي دولة"، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الرسمية الجمعة.