بعد دعوة كيم إلى "تغيير تاريخي".. كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا

أطلقت كوريا الشمالية الجمعة على الأقل "صاروخاً بالستياً غير محدد"، بعد يومين من دعوة الزعيم كيم جونغ أون إلى "تغيير تاريخي" في الاستعدادات للحرب.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن بيونغ يانغ "أطلقت صاروخاً بالستياً غير محدد في اتجاه بحر الشرق"، المعروف أيضا ببحر اليابان، بحسب وكالة "فرانس برس".

وبحسب وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)، لم يتم الكشف عن نوع الصاروخ ومدى تحليقه، ويجري تحديد المعلومات بهذا الشأن.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "ان اتش كيه"، عن مصادر حكومية قولها إن الصاروخ "يبدو أنه قصير المدى وسقط أصلا".

وجاء إطلاق الصاروخ بعد دعوة الزعيم كيم جونغ أون إلى "تغيير تاريخي" في الاستعدادات للحرب من خلال تحقيق أهداف تتعلق بإنتاج الأسلحة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأربعاء، وذلك خلال تفقده لنظام صاروخي تكتيكي.