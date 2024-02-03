وسط احتدام الصراعات.. فاغنر توسع نشاطها تحت راية "الفيلق الأفريقي" (فيديو)
مع استمرار قرع طبول الحرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، واندلاع اشتباكات في بلدان متعددة تثير مخاوف من نشوب صراع أوسع، تعود مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية إلى العمل مرة أخرى، حسبما قالت صحيفة "إندبندنت".
وأضافت الصحيفة أنه وبعد 8 أشهر من فشل مسير فاغنر إلى موسكو، و6 أشهر من انفجار طائرة قائدها السابق يفغيني بريغوجين وعلى متنها كبار قادته في الجو، يجرى الآن استدعاء المقاتلين لحمل السلاح بمباركة الكرملين.
وقالت إن "هناك راية جديدة للقتال تحتها - فيلق أفريقيا، وهو اسم يستحضر "فيلق أفريقيا" الألماني الذي شارك في الحملة المهمة ضد القوات البريطانية والقوات المتحالفة معها في ليبيا في الحرب العالمية الثانية بقيادة المارشال إروين روميل.
وبحسب الصحيفة ذاتها، تعمل مجموعة فاغنر السابقة، على تعزيز وجودها في ليبيا والسودان، وهما جزء من منطقة شديدة التقلب، بالإضافة إلى تعزيز وجودها في الدول الأفريقية، حيث حلت محل القوات الغربية الراحلة. ويقال إن العديد من مقاتلي فاغنر السابقين أعربوا عن اهتمامهم بالانضمام إلى الفيلق.
قال سيرجي للصحيفة، وهو مقاتل خدم مع مجموعة فاغنر في سوريا وأوكرانيا "يبدو القائمون على المجموعة أشخاصًا جادين، ومنظمين جيدًا، ولذلك يفكر الكثير من الرجال في العرض."
وأضاف "أنهم يستخدمون علم النفس الجيد. ويشيرون إلى أن العديد من الجنود يجدون صعوبة بالغة في التكيف مع الحياة المدنية. لقد دخلوا في المشروبات والمخدرات، وانتهى بهم الأمر في السجن، وانتهى زواجهم. العودة إلى الخدمة هي وسيلة لتجنب ذلك."
يقول مسؤولون غربيون يراقبون الأنشطة الروسية في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، إن موسكو تحرص على الاستفادة من الفرص التي توفرها الأزمة في الشرق الاوسط، مستفيدة من عدم الاستقرار الحالي، كما أن هناك تركيزًا متجددًا على المنشأة البحرية الروسية المخطط لها بورتسودان على البحر الأحمر، حيث يخوض الحوثيون قتالاً مع السفن الحربية الأمريكية والبريطانية لحماية طريق تجاري عالمي مهم.
قامت فاغنر بالأعمال الأولية في مشروع الميناء. ويقول المسؤولون إن الكرملين يعدّ نفسه أيضًا لمواجهة آثار الصراع في الشرق الأوسط.
ويقال أيضًا إن موسكو تستغل الغضب في الجنوب العالمي، بسبب الفشل الملحوظ للغرب، وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في إدانة إسرائيل لما حدث في غزة، بحسب "ذا إندبندنت".
تضيف الصحيفة، "يلعب نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكوروف، واللواء أندريه أفريانوف، من وكالة المخابرات العسكرية الروسية، أدوارًا رئيسة في حملة الكرملين الجديدة في أفريقيا. سافر الرجلان إلى ليبيا للقاء حفتر في بنغازي، كما زارا جمهورية أفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو ومالي والنيجر - وجميع البلدان التي انتقلت إليها فاغنر، أو تسعى للانتقال إليها، بعدما أجبرت أنظمتها العسكرية القوات الغربية بقيادة فرنسا على الانسحاب منها."
وقال أحد المسؤولين الأمنيين الغربيين: "من الواضح أن روسيا ركزت على أوكرانيا، وأن نفوذها في الشرق الأوسط، الذي كان كبيرًا جدًا، قد تضاءل بشكل ملحوظ. إنهم يرون الآن طريقًا للعودة، وتعد فاغنر، أيًا كان الاسم الذي يطلق عليه، الآن، وفي المستقبل، وكيلًا مفيدًا للغاية. والفرق عن السابق هو أنه الآن سيكون تحت السيطرة المباشرة للكرملين أكثر من أن يكون تحت سيطرة أشخاص مثل بريغوجين ورفاقه. ليس هناك من ينكر أن هناك القليل من الفراغ الأمني الآن، بعد ما حدث مع الفرنسيين في غرب أفريقيا، وتحاول روسيا ملء ذلك الفراغ باستخدام شركة عسكرية خاصة."
جاء الإعلان عن تشكيل الفيلق الأفريقي، خلفًا لفاغنر، في الأصل من المدونين العسكريين الروس. وهذا ما أكده إيجور كوروتشينكو، العقيد السابق بالجيش ورئيس تحرير مجلة "ناتسيوناليا أوبورنا" (الدفاع الوطني) والمقرب من وزارة الدفاع في موسكو.
ويسعى الفيلق إلى تولي دور فاغنر التي كان لها اهتمام كبير بأفريقيا في توفير الأمن للأنظمة والحكام الأقوياء مقابل دفعات مالية، غالبًا في شكل حقوق تعدين مربحة.
وبعد أن سامحه الرئيس بوتين على ما يبدو بمحاولته الانقلابية، شارك بريغوجين في جولة في أفريقيا لطمأنة العملاء بأن الخدمة العادية ستستمر بدعم من الحكومة الروسية. وقال رايلي مودر، أحد كبار المحللين في معهد نيو لاينز للأبحاث ومقره الولايات المتحدة: "تم تصوير بريغوجين في تلك المنطقة قبل تحطم طائرته. المنطقة تبحث عن الدعم، لذا تريد موسكو، الآن، أن تؤكد لهم أنها لا تزال ملتزمة بالمنطقة."
ووعدت حملة التجنيد برواتب عالية، تُدفع بالعملات الأجنبية عند الضرورة، وقيادة وسيطرة لمجموعة تتميز بالاختصاص والمهنية، ورعاية طبية ومزايا اجتماعية، بما في ذلك تعويضات سخية لعائلات المقاتلين الذين يصابون أو يموتون أثناء الخدمة الفعلية.