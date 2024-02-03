وسط احتدام الصراعات.. فاغنر توسع نشاطها تحت راية "الفيلق الأفريقي" (فيديو)

مع استمرار قرع طبول الحرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، واندلاع اشتباكات في بلدان متعددة تثير مخاوف من نشوب صراع أوسع، تعود مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية إلى العمل مرة أخرى، حسبما قالت صحيفة "إندبندنت".

وأضافت الصحيفة أنه وبعد 8 أشهر من فشل مسير فاغنر إلى موسكو، و6 أشهر من انفجار طائرة قائدها السابق يفغيني بريغوجين وعلى متنها كبار قادته في الجو، يجرى الآن استدعاء المقاتلين لحمل السلاح بمباركة الكرملين.

وقالت إن "هناك راية جديدة للقتال تحتها - فيلق أفريقيا، وهو اسم يستحضر "فيلق أفريقيا" الألماني الذي شارك في الحملة المهمة ضد القوات البريطانية والقوات المتحالفة معها في ليبيا في الحرب العالمية الثانية بقيادة المارشال إروين روميل.

وبحسب الصحيفة ذاتها، تعمل مجموعة فاغنر السابقة، على تعزيز وجودها في ليبيا والسودان، وهما جزء من منطقة شديدة التقلب، بالإضافة إلى تعزيز وجودها في الدول الأفريقية، حيث حلت محل القوات الغربية الراحلة. ويقال إن العديد من مقاتلي فاغنر السابقين أعربوا عن اهتمامهم بالانضمام إلى الفيلق.

قال سيرجي للصحيفة، وهو مقاتل خدم مع مجموعة فاغنر في سوريا وأوكرانيا "يبدو القائمون على المجموعة أشخاصًا جادين، ومنظمين جيدًا، ولذلك يفكر الكثير من الرجال في العرض."

وأضاف "أنهم يستخدمون علم النفس الجيد. ويشيرون إلى أن العديد من الجنود يجدون صعوبة بالغة في التكيف مع الحياة المدنية. لقد دخلوا في المشروبات والمخدرات، وانتهى بهم الأمر في السجن، وانتهى زواجهم. العودة إلى الخدمة هي وسيلة لتجنب ذلك."