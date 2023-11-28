كيم جونغ أون يتلقى صوراً "تجسسية" للبيت الأبيض والبنتاغون

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تلقى صورا للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وحاملات طائرات أمريكية في قاعدة نورفولك البحرية.

وأوضحت الوكالة الكورية أن تلك الصور التقطها قمر صناعي للتجسس أطلقته بيونج يانج في الآونة الأخيرة.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت الأسبوع الماضي بنجاح أول قمر صناعي للاستطلاع والذي قالت إنه جرى تصميمه لمراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.