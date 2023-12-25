احتجاجات صربيا.. روسيا قلقة من السيناريو الأوكراني

بينما تتسع دائرة الاحتجاجات في صربيا، بدأت روسيا تتحسس مخاطر انفلات الأوضاع على ما يبدو، في الدولة الموالية لموسكو. وتتوالى التصريحات الرسمية الروسية القلقة على ما يجري في صربيا.

وتشهد صربيا منذ أسبوع احتجاجات تنظمها المعارضة، اعتراضًا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز فيها، حزب الرئيس الحاكم الذي يتهمه ائتلاف "صربيا ضد العنف" المعارض بالتزوير. وبحسب النتائج الرسمية، فقد فاز الحزب التقدمّي الصربي، بالأغلبية 46,7 % من الأصوات، مقابل 23,5 % لائتلاف "صربيا ضد العنف" في عموم البلاد، أما في بلغراد، فقد حصد الحزب التقدمي 44,5 % من الأصوات تلاه الائتلاف المعارض بنسبة 38,18 % من الأصوات.

أولى الخطوات العملية على الأرض، التي اتخذتها موسكو بعد الأسبوع الساخن في صربيا، تمثلت بعقد اجتماع مغلق في العاصمة الصربية بلغراد، اليوم الإثنين، بحضور السفير الروسي لدى صربيا ألكسندر خارشينكو، الذي سيلتقي مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ووزير الخارجية إيفيكا داتشيتش، في مقر الرئاسة بالعاصمة، والذي يبعد 200 متر فقط عن مقر الجمعية الوطنية الذي شهد احتجاجات ومحاولة اقتحام من قبل المعارضة يوم أمس.

موسكو: سيناريو أوكراني

أطلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بتصريحات حول الوضع في صربيا، محذرة من سيناريو حدث في أوكرانيا عام 2014 قائلة: "إن محاولات الغرب الجماعية لزعزعة الوضع في البلاد باستخدام تقنيات "انقلابات الميدان (في إشارة إلى ما جرى في أوكرانيا عام 2014)" باتت واضحة".

وتخشى روسيا على ما يبدو من تكرار ما جرى في أوكرانيا عام 2014، حين شهدت العاصمة الأوكرانية كييف وتحديدا "الميدان الأوروبي" وسط العاصمة احتجاجات واسعة، ردا على خطوة اتخذتها الحكومة الأوكرانية الموالية لروسيا آنذاك، بتعليق الاستعدادات لتوقيع اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.