روسيا تكشف عن "بذلة مموهة" تخفي جنودها في أوكرانيا

وأردفت أن القوات التي تعمل في الظلام، باستخدام معدات مصممة للعمل في ضوء قليل أو معدوم، قد تعطي أحد الأطراف ميزة في حرب الاستنزاف، التي لا تظهر سوى علامات قليلة على نهايتها في أي وقت قريب.

ولفت إلى أنه في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر، كان المطورون الأوكرانيون قادرين بالفعل على إنتاج 150 "عباءة إخفاء" شهريًا ويستعدون للتوسع في الإنتاج بشكل ضخم.

وبينت "نيوزويك" أن العباءة تعمل على "حجب الإشعاع الحراري"؛ ما يجعل الجنود الأوكرانيين غير مرئيين لأجهزة التصوير الحراري في موسكو.

بينما لا يمكن استخدامها أثناء الحركة السريعة، التي يصاحبها إطلاق حرارة زائدة وتسرب بسيط من خلال فتحات التهوية في العباءة.

واعتبرت المجلة أن هذه العباءات من المرجح أن يستخدمها القناصة الأوكرانيون والقوات الخاصة في المهام القتالية ضد القوات الروسية.

وأوضحت أن الأساليب الروسية الحالية لإخفاء مقاتليها من التصوير الحراري في أوكرانيا تعتمد إلى حد كبير على الحفاظ على حرارة الجسم، وهو ما "يظهر بوضوح عدم كفاءتها" على مدى فترات طويلة.