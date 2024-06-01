أوستن: منطقة آسيا والمحيط الهادئ "أولوية" لواشنطن

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة لا يمكن "أن تكون آمنة إلا إذا كانت آسيا آمنة"، مبيناً أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تبقى "أولوية" لواشنطن.

وكان أوستن يتحدث غداة محادثات نادرة على هامش منتدى دفاعي في سنغافورة مع نظيره الصيني دونغ جون، وصفها متحدث باسم بكين بأنها "إيجابية".

ونقلت "فرانس برس"، قول أوستن خلال حوار شانغريلا، وهو منتدى دفاعي سنوي يستمر حتى الأحد وأضحى في السنوات الأخيرة مقياسًا لمستوى العلاقات الصينية الأمريكية، إنه "لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون آمنة إلا إذا كانت آسيا آمنة، ولهذا السبب حافظت الولايات المتحدة منذ مدة طويلة على وجودها في هذه المنطقة".

وأضاف أنه على الرغم من الصراعات في أوروبا والشرق الأوسط، فإن منطقة المحيطين الهندي والهادئ "تبقى مسرح عمليات ذا أولوية لنا".