حركة الشباب تتبنى هجومًا على فندق في مقديشو

تبنت حركة الشباب الصومالية هجومًا استهدف فندقًا في مقديشو، حيث سُمع دوي انفجار قوي وإطلاق نار في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس، فيما لم ترد أنباء فورية عن وقوع ضحايا، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت الحركة عبر قناتها على "تليغرام" إن مسلحيها تمكنوا من اختراق فندق "SYL" الذي يقع على مسافة ليست بعيدة عن القصر الرئاسي.

ويرعى مسؤولون حكوميون الفندق.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تراجعت الهجمات في العاصمة الساحلية إثر تعزيز الأمن فيها.

وكان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، قد أعلن "حربًا شاملة" ضد المتشددين الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من وسط الصومال وجنوبه، وكانوا هدفًا لعشرات الضربات الجوية الأمريكية في الأعوام الأخيرة.

وحركة الشباب، التي تعارض الحكومة الفيدرالية الصومالية، مسؤولة عن العديد من الهجمات المميتة على الفنادق وأماكن أخرى على مر السنين.