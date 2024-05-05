نيويورك تايمز: احتجاجات الطلبة حاضرة ومؤثرة منذ 6 عقود

رأت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الاحتجاجات التي اندلعت في الجامعات الأمريكية ضد حرب غزة، هي أحدث تقليد للنشاط الذي يقوده الطلاب ذوو الميول اليسارية، ويعود تاريخه إلى الحقوق المدنية والاحتجاجات المناهضة لحرب فيتنام قبل ستة عقود.

وبحسب الصحيفة، جرت الاحتجاجات، في كثير من الأحيان، في حرم الجامعات، وأحيانًا في المبنى ذاته، واستولى الطلاب على قاعة هاميلتون في جامعة كولومبيا في احتجاجات عام 1968، وكذلك في الأسبوع الماضي، وأربع مرات على الأقل بينهما.

وفي بعض الأحيان بدت الاحتجاجات وكأنها تعديلات خارج الحرم الجامعي، مثل: مظاهرات "احتلوا وول ستريت" عام 2011، أو مظاهرات العدالة العرقية في السنوات الأخيرة.

وتمامًا كما يجري في الاحتجاجات الحالية، كانت معظم الحركات القديمة مستقطبة للغاية.

وأشاد بعض المراقبين في ذلك الوقت بالمتظاهرين لشجاعتهم ومثاليتهم، في حين انتقدهم آخرون لكونهم مضللين أو منغمسين في أنفسهم أو مذنبين بمغازلة، أو احتضان، خطابات وأفكار غير مسؤولة وحتى خطيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الاحتجاجات الطلابية، مثل: حركات الحقوق المدنية والحركات المناهضة للفصل العنصري، ساعدت في تحقيق أهداف ملموسة أصبحت مقبولة على نطاق واسع بمرور الوقت، في حين يواصل آخرون إثارة الجدل حول حكمتها وفاعليتها.