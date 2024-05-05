نيويورك تايمز: احتجاجات الطلبة حاضرة ومؤثرة منذ 6 عقود
رأت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الاحتجاجات التي اندلعت في الجامعات الأمريكية ضد حرب غزة، هي أحدث تقليد للنشاط الذي يقوده الطلاب ذوو الميول اليسارية، ويعود تاريخه إلى الحقوق المدنية والاحتجاجات المناهضة لحرب فيتنام قبل ستة عقود.
وبحسب الصحيفة، جرت الاحتجاجات، في كثير من الأحيان، في حرم الجامعات، وأحيانًا في المبنى ذاته، واستولى الطلاب على قاعة هاميلتون في جامعة كولومبيا في احتجاجات عام 1968، وكذلك في الأسبوع الماضي، وأربع مرات على الأقل بينهما.
وفي بعض الأحيان بدت الاحتجاجات وكأنها تعديلات خارج الحرم الجامعي، مثل: مظاهرات "احتلوا وول ستريت" عام 2011، أو مظاهرات العدالة العرقية في السنوات الأخيرة.
وتمامًا كما يجري في الاحتجاجات الحالية، كانت معظم الحركات القديمة مستقطبة للغاية.
وأشاد بعض المراقبين في ذلك الوقت بالمتظاهرين لشجاعتهم ومثاليتهم، في حين انتقدهم آخرون لكونهم مضللين أو منغمسين في أنفسهم أو مذنبين بمغازلة، أو احتضان، خطابات وأفكار غير مسؤولة وحتى خطيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الاحتجاجات الطلابية، مثل: حركات الحقوق المدنية والحركات المناهضة للفصل العنصري، ساعدت في تحقيق أهداف ملموسة أصبحت مقبولة على نطاق واسع بمرور الوقت، في حين يواصل آخرون إثارة الجدل حول حكمتها وفاعليتها.
وتابعت "نيويورك تايمز": "تتميز الاحتجاجات الحالية بالطريقة التي أدت بها إلى تقسيم ليس فقط الأمريكيين بشكل عام، بل قسَّمت أيضًا الأمريكيين الذين يعتبرون أنفسهم ليبراليين، حول السؤال الشائك: متى يتحوّل انتقاد إسرائيل إلى معاداة السامية؟".
ومثل الحركات القديمة، من المرجح أن تكون الاحتجاجات الحالية موضوع عقود من البحث في أصولها وأهدافها وآثارها اللاحقة.
وعلى المدى القصير، يعترف السياسيون، بمن في ذلك المرشحون الرئاسيون الجمهوريون والديمقراطيون المفترضون، ضمنًا بقوتها المحتملة في التأثير على الانتخابات بالطريقة التي يُنسب فيها الفضل غالبًا إلى مظاهرات عام 1968 في المساعدة على القضاء على ترشيح هيوبرت همفري الديمقراطي للرئاسة، وانتخاب ريتشارد نيكسون.
وبدوره، وصف الرئيس السابق دونالد ترامب الاحتجاجات بأنها "وصمة عار على أمريكا".
في حين سعى الرئيس بايدن، بعد اشتباكات دراماتيكية بين المتظاهرين والشرطة في جامعة كاليفورنيا ولوس أنجلوس وحرم جامعي آخر، إلى إيجاد حل وسط، وقال: "لكم الحق في الاحتجاج، ولكن ليس الحق في إثارة الفوضى".